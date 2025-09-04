Ричмонд
Обнаружили спустя 5 дней: поиски нуждающегося в медпомощи уфимца завершились трагедией

Пропавшего 6 дней назад уфимца обнаружили мертвым.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшего 66-летнего уфимца обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Мужчина пропал на прошлой неделе — 29 августа. Сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи. К сожалению, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.

Куда пропал мужчина и что послужило причиной смерти — не уточняется.

