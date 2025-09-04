Пробки сковали центр Владивостока из-за ограничений проезда

Пробки наблюдаются на участке города в районе пересечения Океанского проспекта, Комсомольской улицы и проспекта Красного Знамени. Еще одна пробка растянулась по Комсомольской улице в сторону центра. Стоят водители и на съездах на улицу Советскую в районе проспекта Красного Знамени. На самом перекрёстке трёх магистралей движение практически парализовано: автомобили двигаются медленно, образуя плотный поток, что приводит к значительным задержкам для водителей.