Пробки сковали центр Владивостока из-за ограничений проезда

Во Владивостоке в связи с юбилейным Восточным экономическим форумом (16+) временно ограничено движение транспорта на ряде улиц в центральной части города. Перекрыты Лесной переулок, Батарейная, Западная и Фонтанная, что вызывает значительные заторы на подъездах к центру, сообщает ИА PrimaMedia.
Пробки наблюдаются на участке города в районе пересечения Океанского проспекта, Комсомольской улицы и проспекта Красного Знамени. Еще одна пробка растянулась по Комсомольской улице в сторону центра. Стоят водители и на съездах на улицу Советскую в районе проспекта Красного Знамени. На самом перекрёстке трёх магистралей движение практически парализовано: автомобили двигаются медленно, образуя плотный поток, что приводит к значительным задержкам для водителей.
Движение осложнено на улицах Семёновская и Уборевича, где автомобили движутся в плотном потоке. Пробка также наблюдается на подъезде к Спортивной гавани и вдоль набережной. Дополнительные трудности создают перекрытия, из-за которых поток перенаправляется на соседние улицы, что усиливает нагрузку на магистрали в районе Покровского парка и центральных кварталов.
В других районах города движение сохраняется без ограничений. Объезд закрытых участков возможен по смежным улицам, ограничения распространяются на все виды транспорта, включая грузовые и легковые автомобили.