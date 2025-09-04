Желающим пересдать ЕГЭ в Хабаровском крае дали ещё один шанс

Экзамен по русскому языку состоится 4 сентября, а его результаты будут известны уже 17 числа. Итоговое испытание по математике базового уровня пройдет 8 сентября — его итоги должны объявить 23 сентября. При этом резервный день дополнительного периода сдачи ЕГЭ намечен на 23 сентября. График обработки экзаменационных материалов размещен на сайте министерства образования и науки Хабаровского края.