Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Желающим пересдать ЕГЭ в Хабаровском крае дали ещё один шанс

В регионе стартовал дополнительный период проведения ЕГЭ.

Дополнительный период проведения Единого государственного экзамена стартовал 4 сентября в Хабаровском крае — на его сдачу зарегистрировалось 42 человека. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», под ЕГЭ в регионе задействованы девять пунктов — в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Ванинском, Совгаванском, Хабаровском районах, а также в Бикинском и Солнечном округах.

По информации пресс-службы министерства образования и науки Хабаровского края, дополнительным периодом воспользовались те учащиеся, которые получили неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам либо не преодолели минимальный порог по одному из обязательных предметов Единого госэкзамена.

Экзамен по русскому языку состоится 4 сентября, а его результаты будут известны уже 17 числа. Итоговое испытание по математике базового уровня пройдет 8 сентября — его итоги должны объявить 23 сентября. При этом резервный день дополнительного периода сдачи ЕГЭ намечен на 23 сентября. График обработки экзаменационных материалов размещен на сайте министерства образования и науки Хабаровского края.

Напомним, что в регионе по итогам основного периода сдачи Единого государственного экзамена было зарегистрировано 35 стобалльных результатов: по химии (11), литературе (8), русскому языку (6), обществознанию (4), математике (3), информатике (2) и истории (1).