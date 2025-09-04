Чем Башкирия удивит гостей инвестсабантуя в Зауралье

Уже сегодня башкирский Сибай ждет очень важное и крупное событие — здесь стартует очередной, уже седьмой по счету Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2025». В этом году он проводится под девизом: «Innoregion: новые центры экономического роста». Масштабный форум будет работать вплоть до 6 сентября.
Сибай и соседние с ним районы — это именно тот регион, который вполне может дать хороший инвестиционный рывок, заявил ранее Глава Башкирии Радий Хабиров.
«Башкирия неоднородна в плане экономической направленности территорий, у нас есть центры промышленности, центры сельского хозяйства. В Зауралье задача проведения инвестиционных и экономических форумов последних лет простая — показать инвестиционную привлекательность Сибая и муниципальных районов. Это не промышленные, а сельскохозяйственные районы, они мало знакомы инвесторам. Наша задача — показать их преимущества и дать инвестиционный рывок», — отметил Радий Хабиров.
По предварительной оценке экспертов, на полях «Зауралья-2025» бизнес планирует подписать соглашений на более чем 100 млрд рублей. Как рассказали «Башинформу» в министерстве экономического развития и инвестиционной политики РБ, по прогнозам, итоговая сумма подписанных договоренностей превысит прошлогодний уровень.
Напомним: на инвестсабантуе «Зауралье-2024» общий объем инвестиций по заключенным 50 соглашениям превысил 103 млрд рублей.
«Наша республика укрепляет репутацию региона, открытого для масштабных инвестиций и смелых инициатив, — констатировал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. — Инвестсабантуй “Зауралье” играет важнейшую роль в развитии экономики и налаживании партнерства с деловым сообществом. Многомиллиардные соглашения — весомое подтверждение эффективности нашей работы и доверия инвесторов к потенциалу Башкирии».
Судя по списку участников, планы вполне реализуемые. В этом году на Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» приедут представители из 44 субъектов Российской Федерации, а также международные участники из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Китая, Танзании, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Со многими из этих стран Башкирия давно и успешно сотрудничает, и суммы реализованных совместных проектов превышают заявленные по форуму планы. Достаточно вспомнить хотя бы строительство того же Восточного выезда из Уфы, успешную реализацию проектов резидентов особой экономической зоны «Алга», включая ООО «Амкодор-Агидель», ООО «Фабрика Заспорт», промышленное объединение «Аркада» и других.
Как говорится, взаимоотношения сложились, партнерство удалось, почему бы не масштабировать совместные проекты?
Как подчеркнул ранее на пресс-конференции в «Башинформе» заместитель министра экономического развития РБ Михаил Изотов, к форуму республика подготовилась серьезно. И не только с точки зрения организации, а прежде всего к конструктивному и конкретному диалогу с потенциальными инвесторами.
«На ключевых секциях инвестсабантуя в этом году будет дан дополнительный импульс развитию Зауралья, — заявил журналистам Михаил Изотов. — Безусловно, за один день невозможно договориться о реализации миллиардного контракта. Поэтому на протяжении года проходит проработка параметров проектов, подбираются земельные участки — то есть реализуется весь комплекс мероприятий, необходимых инвестору. Соответственно, мы со своей стороны оказываем содействие, чтобы проект был реализован именно на нашей территории, и чтобы итоговой точкой стало заключение соглашения».
Отметим, пока речь шла о крупных инвестициях. Но не стоит забывать хорошую народную мудрость «Курица по зернышку клюет», а также главный принцип торговли — большой оборот приносит большие прибыли. Это — о возможности реализации более мелких инвестпроектов, направленных на развитие башкирского Зауралья и не только его. Не случайно девиз форума этого года: «Innoregion: новые центры экономического роста».
Этими новыми центрами, по задумке «инвестархитекторов» экономики республики, могут и даже должны стать муниципалитеты. Тем более что в регионе не первый год действует институт бизнес-шерифов, которые на местах оценивают бизнес-идеи, знают специфику своего района, его конкурентные преимущества и потенциальные риски.
Именно поэтому программа мероприятия откроется сегодня IV международным форумом бизнес-шерифов «От региона к региону: путь успеха практик». Повестка достаточно обширна — анализ состояния малого и среднего бизнеса, меры господдержки МСП, презентация лучших практики эффективного взаимодействия власти и предпринимательского сообщества.
В этом году в Сибай приехала большая команда из Агентства стратегических инициатив (АСИ), которая и будет работать с бизнес-шерифами Башкирии и гостями из других регионов.
«В Башкирии есть такая хорошая практика — функционирование института бизнес-шерифов. Фактически это инвестиционные уполномоченные в муниципалитетах, как правило, замглавы по экономике», — пояснил первый заместитель генерального директора АСИ Игорь Карачин.
«Мы стремимся создать площадку для конструктивного диалога между бизнесом и властью, способствующую улучшению условий для предпринимательской активности и повышению уровня инвестпривлекательности наших территорий», — прокомментировала министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.
Стоит отметить, что сами предприниматели признали работу института бизнес-шерифов эффективной: около 80 процентов опрошенных, имеющих опыт взаимодействия с бизнес-шерифами, отмечают оперативность реакции на свои запросы. Более 80% считают работу бизнес-шерифов в своих муниципалитетах эффективной.
Как отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, институт бизнес-шерифов оказывает непосредственное влияние на формирование благоприятного инвестклимата в регионе и стал своеобразным мостом, который объединяет бизнес и органы власти.
«За последние 6 лет мы втрое нарастили ежегодный объем инвестиций и не последнюю роль в этом сыграли бизнес-шерифы в городах и районах Башкирии», — подчеркнул Андрей Назаров.
Эту новацию и планируют сделать руслом для дальнейшего инвестиционного потока в Башкирию.
И потому завтра, 5 сентября, состоится одна из ключевых сессий Всероссийского форума. Она будет посвящена опорным точкам развития малых территорий. В частности, генеральному директору АСИ Светлане Чупшевой презентуют лучшие идеи, представленные на конкурсе «Сильные идеи для нового времени».
«С 2024 года по поручению президента РФ прорабатывается развитие опорных населенных пунктов. Вокруг них будет происходить дальнейшее развитие территорий. С учетом необходимости равномерного развития у нас в республике насчитывается 62 опорных населенных пункта (это второе место в Российской Федерации). Сибай — это первый город в России, в котором будет разрабатываться целевая модель развития опорного населенного пункта. Суть в том, что финансовые средства по нацпроектам и госпрограммам будут направляться как раз на развитие таких населенных пунктов, что еще раз подтверждает прикладной характер инвестсабантуя», — пояснил замминистра экономического развития РБ Михаил Изотов.
Между тем Сибай готовится к важному событию — оценке на звание «Город ремесленников мира» по камнерезному искусству. Оценивать этот город республики будет международное экспертное сообщество World Craft Council International под руководством президента Совета господина Саад аль-Каддуми. Такая инициатива направлена на поддержку местных мастеров и привлечение инвестиций в башкирском Зауралье.
«Привлечение международных экспертов открывает возможности для расширения экспорта нашей уникальной продукции, укрепления деловых контактов, а также подчеркивает значимость сохранения и развития традиционной культуры и прикладного искусства. Поддержка Всемирного совета позволит нам сохранить традиционные народные ремесла и внести достойный вклад в культурное наследие планеты», — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
Башкирия издавна знаменита своими традициями художественного ремесла, особенно уникальным искусством резьбы по камню и дереву. Эти традиции являются бесценным наследием, которое достойно представления на мировой арене, убеждены в министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ.
Ожидается, что эксперты World Craft Council International посетят сибайский колледж, где готовят специалистов в области камнерезного искусства, осмотрят места добычи яшмы и познакомятся с процессом создания уникальных каменных изделий.
Напомним, ранее Уфа официально получила статус «Всемирный ремесленный город». По мнению экспертов, получение Сибаем статуса города камнерезного искусства позволит развивать Зауралье как привлекательное туристическое направление.
«Ранее приняв участие в экспертной оценке Уфы, я с радостью возвращаюсь в Башкирию и с нетерпением жду возможности ближе познакомиться с богатыми культурными традициями региона, а также встретиться с высококвалифицированными мастерами Сибая», — отметила вице-президент WCC-Afric Надя Мир.
По ее мнению, Башкирии однозначно есть что предложить жителям других регионов и стран. Признание Сибая вторым в республике «Городом ремесленников мира» откроет вдвое больше возможностей за счёт включения в международную сеть, объединяющую более 70 городов мира, где традиционные ремёсла, творчество и прикладное искусство становятся важным драйвером экономического развития, особенно в сфере туризма.
К слову, о туризме.
Завтра, 5 сентября, пройдет сессия «Современная туриндустрия: трансформация отрасли и новые подходы».
«Сегодня роль туризма выходит далеко за рамки простого развлечения или путешествия — это мощный двигатель экономического роста и устойчивого развития регионов. Туризм становится катализатором масштабных изменений практически во всех сферах экономики, формируя новую инфраструктуру и повышая качество жизни населения», — отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.
Эксперты обсудят развитие туриндустрии в Башкирии, инструменты продвижения туристического потенциала региона, объемы затрат и сроки окупаемости инвестпроектов в сфере туризма и другие.
Гостям представят и туристическую новинку региона — маршрут «Южноуральская тропа».
«Мы “пройдемся” по схематическому пути Южноуральской тропы и сообщим о новой локации. Ключевые точки — башкирские Шиханы, пещера Шульган-Таш, гора Иремель, курорт Банное и Абзаково, “Горнозаводской Урал” (Белорецк, Тирлян, Кага) и хребет Ирендык. Новшество в том, что мы будем делать тропу на хребте Ирендык, — рассказал основатель маршрута Раис Габитов. — В первую очередь сделаем участок от Сибая через водопад Гадельша и через хребет Ирендык на озеро Талкас».
А вот познакомиться с уникальной природой Зауралья, ее разнотравьем гости смогут на чайной церемонии, где эксперты-травники расскажут о полезных свойствах трав и традициях народного чаепития.
Еще одна изюминка инвестсабантуя в Зауралье — здесь, в Сибае, представят духи с ароматом Башкирии. В частности, сюда, на всероссийский форум приедет международный эксперт Кермен Манджиева из Калмыкии.
«Кермен Манджиева разрабатывала духи с ароматом Калмыкии, а в ближайшее время будет разрабатывать духи для Башкирии. Мы соберем мнения в формате опроса, ведь у каждого человека индивидуальные ассоциации с нашей республикой — это цветение липы, кумыс и так далее. На инвестиционном сабантуе презентуем первоначальный вариант этого аромата», — сообщил Раис Габитов.
Именно такими необычными вещами и привлекают инвестиции, причем в самых разных сферах и районах Башкирии. Все это дает равномерное или, говоря иначе, повсеместное развитие как больших городов, так и сельских районов. Все начинается с малого и вполне возможно, что за такими необычными идеями и решениями может прийти крупный, серьезный бизнес. Или же малый бизнес может стать крупным проектом. Кто знает, может быть, именно в Башкирии потом появится свое производство по созданию духов с ароматом самых разных городов мира.