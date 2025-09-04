Чем Башкирия удивит гостей инвестсабантуя в Зауралье

Именно такими необычными вещами и привлекают инвестиции, причем в самых разных сферах и районах Башкирии. Все это дает равномерное или, говоря иначе, повсеместное развитие как больших городов, так и сельских районов. Все начинается с малого и вполне возможно, что за такими необычными идеями и решениями может прийти крупный, серьезный бизнес. Или же малый бизнес может стать крупным проектом. Кто знает, может быть, именно в Башкирии потом появится свое производство по созданию духов с ароматом самых разных городов мира.