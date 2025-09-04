Минэкономразвития: РФ не подготовила ответный безвизовый режим для граждан Китая

Россия на данный момент не рассматривает введение для Китая ответного безвизового режима. Об этом рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«Зеркально Россия по введению безвизового режима с Китаем не ответила», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Кондратьев отметил, что этот вопрос требует дополнительной серьезной проработки и сейчас не рассматривается. По его словам, введение Китаем безвизового режима для россиян стало неожиданностью.
«Неожиданный для нас шаг со стороны китайской стороны, который изначально не прорабатывался, по крайней мере, по линии Минэкономразвития», — добавил чиновник.
Напомним, Китай ввел в одностороннем порядке безвизовый режим для россиян сроком на год — с 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года. KP.RU опубликовал справочный материал о безвизовом режиме с КНР. Там можно найти ответы на большинство вопросов.