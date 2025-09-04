Ветеран Великой Отечественной войны Семён Гришанов из Красноярска отметил столетний юбилей

Семён Семёнович ушёл на фронт в возрасте 17 лет и в роли наводчика миномёта принимал участие в освобождении Чехословакии и Польши, а также в штурме Берлина. За свои подвиги он был награждён орденом «Отечественной войны I степени» и медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги». В 2025 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Красноярска».