Ветеран Великой Отечественной войны Семён Гришанов из Красноярска отметил столетний юбилей

Семён Гришанов, ветеран Великой Отечественной войны из Красноярска, отпраздновал свой 100-летний юбилей. Об этом сообщили в мэрии города.
Семён Семёнович ушёл на фронт в возрасте 17 лет и в роли наводчика миномёта принимал участие в освобождении Чехословакии и Польши, а также в штурме Берлина. За свои подвиги он был награждён орденом «Отечественной войны I степени» и медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги». В 2025 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Красноярска».
Поздравить ветерана пришли воспитанники Красноярского кадетского корпуса, ученики школ Советского района и другие жители города. В этом году Семён Гришанов также совершил поездку в Белоруссию, где посетил свою старшую сестру, могилу брата и ознакомился с местными музеями.