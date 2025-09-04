В Омской области нашли подпольный детский лагерь

Прокуратура Кормиловского района нашла на территории местной базы отдыха подпольный детский лагерь. Организовало его некое некоммерческое партнерство.
Как установила прокурорская проверка, в июле нынешнего года там отдыхали дети от 9 до 16 лет. Планировалось набрать и вторую смену, однако реализацию этих планов прервал надзорный орган.
«Организация, которая оказывала услуги по летнему отдыху, не была включена в соответствующий реестр, не имела разрешения и лицензии на указанную деятельность», — сообщили в ведомстве.
За организацию несанкционированного детского отдыха директор некоммерческого парнерства был привлечен к административной ответственности. Ему и руководителям базы отдыха объявлено предостережение.
Кроме того, материалы прокуратуры направлены в следственные органы для проведения доследственной проверки.