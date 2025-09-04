Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области нашли подпольный детский лагерь

Он действовал на базе отдыха в Кормиловском районе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кормиловского района нашла на территории местной базы отдыха подпольный детский лагерь. Организовало его некое некоммерческое партнерство.

Как установила прокурорская проверка, в июле нынешнего года там отдыхали дети от 9 до 16 лет. Планировалось набрать и вторую смену, однако реализацию этих планов прервал надзорный орган.

«Организация, которая оказывала услуги по летнему отдыху, не была включена в соответствующий реестр, не имела разрешения и лицензии на указанную деятельность», — сообщили в ведомстве.

За организацию несанкционированного детского отдыха директор некоммерческого парнерства был привлечен к административной ответственности. Ему и руководителям базы отдыха объявлено предостережение.

Кроме того, материалы прокуратуры направлены в следственные органы для проведения доследственной проверки.