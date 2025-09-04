Первый экскурсионный трамвай запустили в Хабаровске

Пассажиры первого рейса отправились в поездку, где исторические факты о городе были переплетены с элементами иммерсивного театра. Во время маршрута участникам рассказали о разрушенном памятнике на Привокзальной площади, месте самого кровопролитного боя за город и транспорте, которым пользовались хабаровчане до появления трамваев и автомобилей.