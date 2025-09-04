Ричмонд
Первый экскурсионный трамвай запустили в Хабаровске

Он будет знакомить жителей с историей города.

Источник: Комсомольская правда

3 сентября в Хабаровске на линию вышел первый экскурсионный трамвай. Его назвали «Хабаровский экспресс». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Пассажиры первого рейса отправились в поездку, где исторические факты о городе были переплетены с элементами иммерсивного театра. Во время маршрута участникам рассказали о разрушенном памятнике на Привокзальной площади, месте самого кровопролитного боя за город и транспорте, которым пользовались хабаровчане до появления трамваев и автомобилей.

По информации мэрии, проект призван не только знакомить жителей с историей, но и формировать у пассажиров чувство связи с прошлым. Организаторы считают, что такие экскурсии станут частью патриотического воспитания и помогут сохранить память о подвигах предков.