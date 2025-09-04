Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 4 сентября 2025: Как гасят языковые конфликты в супермаркетах Кишинева; почему Санду не останавливает репрессии после смерти первой жертвы электоральной мести; когда жара уйдет из Молдовы

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 4 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 4 сентября 2025:

1. Языковой конфликт в супермаркете Кишинева: Главное, чтобы человек был хороший, по счастью хороших людей в Молдове намного больше, чем последователей пещерного национализма.

2. В Кишиневе бизнесмен перекрыл вход в подъезд многоквартирного дома бетонной стеной: Он утверждает, что теперь это его собственность.

3. Жара уйдет, но надо потерпеть: Синоптики о том, когда в Молдове похолодает до +20 градусов.

4. Каково это полиции — быть причастным к гибели людей в Молдове: Почему Санду не остановила репрессии после смерти первой жертвы электоральной мести.

5. Самые богатые кандидаты в депутаты парламента Молдовы от ПАС: Мало им миллионов — когда ж вы, наконец, наедитесь?!

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Кумэтризм крепчает: В плотные ряды кандидатов правящей партии Молдовы можно пробиться только если ты чей-то близкий родственник из руководства ПАС.

Кумэтризм — наше все, и он рулит в нашей славной республике (далее…).

Пророссийских президентов в Молдове никогда не было, зато есть прорумынские: Зачем лизоблюды ПАС убивают экономику страны.

Разрыв с СНГ — катастрофа для экономики Молдовы (далее…).

Почему Майя Санду скрывает истинную угрозу национальной безопасности: А ведь о причине всех бед в Молдове известно каждому школьнику.

Это только в кино добро обязательно побеждает зло, к несчастью, в жизни это происходит крайне редко, почти никогда (далее…).

