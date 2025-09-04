Топ-5 главных новостей в Молдове 4 сентября 2025: Как гасят языковые конфликты в супермаркетах Кишинева; почему Санду не останавливает репрессии после смерти первой жертвы электоральной мести; когда жара уйдет из Молдовы

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 4 сентября 2025:
1. Языковой конфликт в супермаркете Кишинева: Главное, чтобы человек был хороший, по счастью хороших людей в Молдове намного больше, чем последователей пещерного национализма.
2. В Кишиневе бизнесмен перекрыл вход в подъезд многоквартирного дома бетонной стеной: Он утверждает, что теперь это его собственность.
3. Жара уйдет, но надо потерпеть: Синоптики о том, когда в Молдове похолодает до +20 градусов.
4. Каково это полиции — быть причастным к гибели людей в Молдове: Почему Санду не остановила репрессии после смерти первой жертвы электоральной мести.
5. Самые богатые кандидаты в депутаты парламента Молдовы от ПАС: Мало им миллионов — когда ж вы, наконец, наедитесь?!
