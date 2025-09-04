Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван российский регион, где больше всего психических расстройств

Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по уровню заболеваемости психическими расстройствами по итогам 2024 года. Такие данные следуют из информации Минздрава России.

Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по уровню заболеваемости психическими расстройствами по итогам 2024 года. Такие данные следуют из информации Минздрава России.

Согласно данным ведомства, в Ненецком автономном округе зафиксировано наибольшее количество впервые выявленных случаев психических расстройств и расстройств поведения — 703,4 на 100 тысяч населения.

Второе место в рейтинге заняла Архангельская область с показателем 697,4 случая на 100 тысяч человек. За ней следует Республика Карелия с показателем 556,3. Топ-5 замыкают Республика Мордовия (554 на 100 тысяч) и Ямало-Ненецкий автономный округ (551,6 на 100 тысяч).

На последних местах рейтинга оказались Чеченская Республика (42,8 на 100 тысяч населения), Севастополь (73,7) и Брянская область (96,8), передает РИА Новости.

Многим осень приносит хандру и ухудшение настроения из-за сокращения светового дня, плохой погоды и меньшего количества солнечного света. Психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила, что это связано со снижением уровней серотонина и мелатонина, что может привести к апатии, депрессии и сезонному аффективному расстройству.