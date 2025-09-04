Назван российский регион, где больше всего психических расстройств

Второе место в рейтинге заняла Архангельская область с показателем 697,4 случая на 100 тысяч человек. За ней следует Республика Карелия с показателем 556,3. Топ-5 замыкают Республика Мордовия (554 на 100 тысяч) и Ямало-Ненецкий автономный округ (551,6 на 100 тысяч).