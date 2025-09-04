Войска России в зоне спецоперации уничтожили гаубицу М777 с расчётом ВСУ

Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили на херсонском направлении гаубицу М777 американского производства и артиллерийский расчёт ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.
Удар по цели нанесли бойцы группировки «Днепр». Вражеское орудие с украинскими боевиками было обнаружено разведывательным подразделением БПЛА 49-й общевойсковой армии.
«Расчёт ударных дронов моментально выдвинулся на позицию и нанес удар по цели. Четкая и слаженная работа расчётов БПЛА и высокоточных боеприпасов не оставила артиллеристам (ВСУ — прим. ред.) шансов, орудие и расчёт уничтожены», — отметило Минобороны.
Напомним, в середине августа стало известно о нанесении удара по пункту управления и личному составу ВСУ в районе Корабел в Херсоне. Кадры поражения цели появились в Сети.