Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Войска России в зоне спецоперации уничтожили гаубицу М777 с расчётом ВСУ

Вражеское орудие было обнаружено разведывательным подразделением 49-й общевойсковой армии ВС РФ..

Источник: Аргументы и факты

Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили на херсонском направлении гаубицу М777 американского производства и артиллерийский расчёт ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.

Удар по цели нанесли бойцы группировки «Днепр». Вражеское орудие с украинскими боевиками было обнаружено разведывательным подразделением БПЛА 49-й общевойсковой армии.

«Расчёт ударных дронов моментально выдвинулся на позицию и нанес удар по цели. Четкая и слаженная работа расчётов БПЛА и высокоточных боеприпасов не оставила артиллеристам (ВСУ — прим. ред.) шансов, орудие и расчёт уничтожены», — отметило Минобороны.

Напомним, в середине августа стало известно о нанесении удара по пункту управления и личному составу ВСУ в районе Корабел в Херсоне. Кадры поражения цели появились в Сети.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше