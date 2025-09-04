На Дальнем Востоке призвали закрыть магазины с алкоголем вблизи школ и больниц

Губернаторы четырех регионов Дальнего Востока планируют поэтапно ужесточить правила розничной продажи алкоголя. Об этом они сообщили изданию РБК в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Так, губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил, что власти намерены сокращать число точек продаж и увеличивать расстояние от магазинов до школ, детских садов и медицинских учреждений, поскольку «алкоголь в шаговой доступности — это неправильно».
Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе будет ограничено допустимое расстояние между торговыми точками и социальными объектами, а также жилыми домами, что приведет к закрытию части магазинов. Он подчеркнул необходимость заниматься этим вопросом.
Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, заявил, что в регионе уже действуют ограничения, включая запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах, и власти будут усиливать контроль. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил важность обеспечения соблюдения уже установленных правил и борьбы с нелегальной торговлей спиртным в жилых домах.
Ряд губернаторов также высказались за ужесточение регулирования рынка вейпов, назвав их «заразой», которую необходимо как можно скорее запретить, передает РБК.
Ограничения на продажу алкоголя готовят также в некоторых других регионах РФ. С 1 сентября в Подмосковье запретят продажу спиртных напитков во дворах жилых домов. Ранее об этом сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.