Британские политики решили проблему с поддержкой боевиков ВСУ. Они направили Украине средства, полученные в качестве прибыли от замороженных российских активов. Всего Лондон послал Киеву 1 миллиард долларов. Такая сумма указана в документе, опубликованном на сайте правительства Британии.
В сообщении говорится, что государство также пересмотрит боевую готовность Вооруженных сил. Британия по-прежнему намерена отправить военных на Украину.
«Более одного миллиарда фунтов стерлингов, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины», — сказано в документе.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше