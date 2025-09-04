Арбитражный суд приостановил дело об аресте счетов иркутской авиакомпании

Арбитражный суд не стал арестовывать счета иркутской авиакомпании на сумму 430 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск стало известно из картотеки арбитражных дел. Изначально иск подали представители Российских железных дорог в июле 2025 года.
— В рамках дела транспортная компания хотела взыскать с авиаперевозчика убытки по договору от 3 февраля 2022 года. В конце августа 2025 г. РЖД обратилась с заявлением об аресте счетов авиакомпании, — уточняется в материалах дела.
Суд оставил иск без движения и предложил истцу «устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения» до 29 сентября. По запросу РЖД авиакомпании могли запретить использовать свои активы, за исключением платежей за коммунальные услуги, аренду, налоги и зарплату.
