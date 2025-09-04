Тепло могут дать досрочно, но не всем: когда в Челябинске начнется отопительный сезон

Согреются ли батареи, будет зависеть от руководителей социальных учреждений. Чтобы обогрев начали досрочно, им нужно подать заявление в теплоснабжающую компанию. Заявку одобрят, если у школы или больницы нет долгов за отопление, а трубы в здании не текут и работают без нарушений.