Тепло могут дать досрочно, но не всем: когда в Челябинске начнется отопительный сезон

В Челябинске могут включить отопление в помещениях детских садов, школ и больниц, не дожидаясь старта отопительного сезона.
Согреются ли батареи, будет зависеть от руководителей социальных учреждений. Чтобы обогрев начали досрочно, им нужно подать заявление в теплоснабжающую компанию. Заявку одобрят, если у школы или больницы нет долгов за отопление, а трубы в здании не текут и работают без нарушений.
— Жилой фонд будет подключен к подаче тепла после старта отопительного периода. Решение о дате начала отопительного периода принимает глава города, — сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск».
При этом мэр города руководствуется правилами, которые установило федеральное правительство. По ним обогревать жилые дома начинают лишь после того, как пять дней подряд среднесуточная температура на улице не поднимается выше +8 градусов.