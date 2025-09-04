Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тепло могут дать досрочно, но не всем: когда в Челябинске начнется отопительный сезон

В Челябинске отопление в детских садах и больницах появится досрочно.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске могут включить отопление в помещениях детских садов, школ и больниц, не дожидаясь старта отопительного сезона.

Согреются ли батареи, будет зависеть от руководителей социальных учреждений. Чтобы обогрев начали досрочно, им нужно подать заявление в теплоснабжающую компанию. Заявку одобрят, если у школы или больницы нет долгов за отопление, а трубы в здании не текут и работают без нарушений.

— Жилой фонд будет подключен к подаче тепла после старта отопительного периода. Решение о дате начала отопительного периода принимает глава города, — сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск».

При этом мэр города руководствуется правилами, которые установило федеральное правительство. По ним обогревать жилые дома начинают лишь после того, как пять дней подряд среднесуточная температура на улице не поднимается выше +8 градусов.