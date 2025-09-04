В День города в Воронеже пройдут массовые мероприятия

Его запланировано отметить на трех масштабных площадках — это площадь Ленина, проспект Революции и Петровская набережная. Об этом объявили 3 сентября на заседании координационного совета по военно-патриотическому воспитанию при Правительстве Воронежской области.
Первый заместитель министра культуры области Татьяна Цапина рассказала, что в городе пройдут уличные выступления музыкантов и артистов, художественные пленэры, фольклорные ансамбли, проект «Школа-библиотека» и праздничная арт-регата.
В этом году День города будет посвящен 300-летию Воронежской губернии. Подробности программы и график мероприятий станет известен позже.