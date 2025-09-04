Омичей просят поделиться старыми открытками и конвертами

Почта России готовит выставку, посвященную истории омской почтовой службы.
В сборе экспонатов просят помочь самих омичей. Как сообщили организаторы, в экспозицию войдут письма, открытки, почтовые марки, сургучные печати и тому подобное. Как отметил директор регионального управления Почты России Сергей Грачёв, почтовая служба является одной из старейших в регионе и экспонаты омичей помогут отразить нашу общую историю.
Корреспонденцию омичей готовы принять в отделениях связи по следующим адресам:
— Омск, улица Герцена, 1, кабинет 103 (Почтампт);
— Калачинск, улица Советская, 20, второй этаж, приемная начальника Калачинского подразделения;
— Русская Поляна, улица Комсомольская, 54, кабинет 5;
— Тюкалинск, улиц Кирова, 13 приемная начальника Тюкалинского подразделения.