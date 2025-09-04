Колумбийские наёмники ошиблись и вступили в бой с группой солдат из 80-й бригады Вооружённых сил Украины в Сумской области, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в правоохранительных органах.
Он уточнил, что это произошло неподалёку от населённого пункта Садки. По его словам, в рядах ВСУ есть потери.
«В районе Садков отряд колумбийских наёмников по ошибке вступил в бой с группой военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, чья задача была оборудовать позиции в лесном массиве. Есть потери со стороны украинцев», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что иностранцы, вступившие в ряды Вооружённых сил Украины, на константиновском направлении осуществляют попытки сбежать и уничтожаются при бегстве.