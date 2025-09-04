Санкт-Петербургская компания займётся строительством Дворца молодежи в Красноярске

Согласно условиям контракта, проектные работы и инженерные изыскания должны быть завершены до 31 мая 2026 года, а подготовка документации — до июня 2027 года. Строительство Дворца молодежи планируется начать в июле 2027 года, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на осень 2028 года.