Санкт-Петербургская компания займётся строительством Дворца молодежи в Красноярске

Стало известно, что строительство Дворца молодежи на Предмостной площади в Красноярске будет осуществлено фирмой из Санкт-Петербурга.
В аукционе на выполнение данного проекта участвовала лишь одна компания. Первоначальная стоимость разработки проекта, проведения инженерных изысканий и строительства объекта составила 5 миллиардов 199 миллионов рублей. Однако победитель торгов, АО «ПО “Возрождение”, предложил снизить сумму до 5 миллиардов 147 миллионов рублей.
Согласно условиям контракта, проектные работы и инженерные изыскания должны быть завершены до 31 мая 2026 года, а подготовка документации — до июня 2027 года. Строительство Дворца молодежи планируется начать в июле 2027 года, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на осень 2028 года.
Компания «Возрождение», зарегистрированная в Санкт-Петербурге с июля 1997 года, специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Она также активно занимается реконструкцией объектов по всей России, включая аэропорт Красноярска, где фирма уже восстановила перрон и сейчас разрабатывает проект реконструкции взлетно-посадочной полосы.