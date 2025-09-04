Шохин заявил о необходимости снижения ключевой ставки до 16 процентов

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что Банку России необходимо снизить ключевую ставку до 16 процентов на ближайшем заседании. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению главы РСПП, приемлемой ставкой для российской экономики на следующий год является уровень в 10−12 процентов.
— Чтобы аккуратно идти к этой (ставке — прим. «ВМ») 10−12 процентов, на этом (ближайшем — прим. «ВМ») заседании нужно на 16 процентов выйти, — сказал Шохин журналистам в кулуарах ВЭФ.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 12 сентября, передает ТАСС.
Сейчас ключевая ставка составляет 18 процентов, однако большинство экспертов ожидают ее понижения. Какие прогнозы дают экономисты — в материале «Вечерней Москвы».
В этом году Центробанк уже два раза понижал ключевую ставку. В июне — с 21 до 20 процентов, а в июле — до 18 процентов. Какими могут быть последствия от снижения ставки для россиян, выясняла «Вечерняя Москва».
Снижение ключевой ставки, которое запланировал Центробанк России, не обязательно приведет к девальвации рубля. Однако замедление инфляции является сигналом для экономики, рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.