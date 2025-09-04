Ричмонд
В Госдуме анонсировали индексацию военных пенсий в октябре

Военным пенсионерам увеличат государственные выплаты в октябре. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Помимо этого, еще одна индексация военных пенсий ожидается в 2026 году.

Нилов отметил, что военные пенсии определяются порядком индексации должностных окладов военнослужащих. В октябре запланировано очередное повышение окладов, что отразится и на размере военных пенсий. Парламентарий уточнил, что изменения коснутся не только бывших военнослужащих Минобороны, но и пенсионеров других силовых и правоохранительных ведомств.

— Все те, кто получает так называемую ведомственную пенсию, после 1 октября получат ее уже проиндексированную. И обязательно пенсия будет индексироваться и в следующем году. В бюджете следующего года эти деньги будут заложены, — заявил Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Помощник депутата Государственной думы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин отметил, что средний размер военной пенсии в России после октябрьской индексации составит 46,3 тысячи рублей. Специалист подчеркнул, что эта мера направлена на выполнение социальных обязательств властей перед гражданами, которые обеспечивали их безопасность.