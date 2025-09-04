В Госдуме анонсировали индексацию военных пенсий в октябре

— Все те, кто получает так называемую ведомственную пенсию, после 1 октября получат ее уже проиндексированную. И обязательно пенсия будет индексироваться и в следующем году. В бюджете следующего года эти деньги будут заложены, — заявил Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.