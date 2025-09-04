Скальник «Малая Старуха» в Шелеховском районе стал объектом туристского интереса. Его и еще три земельных участка включили в проект «Земля для туризма». Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Росреестра по региону, скальник украшает одну из лесистых складок Олхинского плато.