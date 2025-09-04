Скальник «Малая Старуха» в Шелеховском районе стал объектом туристского интереса. Его и еще три земельных участка включили в проект «Земля для туризма». Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Росреестра по региону, скальник украшает одну из лесистых складок Олхинского плато.
— «Малая Старуха» возвышается с западной стороны до 20 метров, образуя отвесные стены. С высоты гребня открывается обзор на Хамар-Дабан, — уточнили в пресс-службе Росреестра.
Суть проекта, в который включили объект — сделать туристическую деятельность более удобной и законной, для чего определяются конкретные земельные участки, на которых разрешено оказывать туристические услуги.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре на острове Юность меняют деревянный настил.