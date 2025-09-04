Ваш пароль взломают за секунды: какую ошибку нельзя допускать в интернете

Северин обратил внимание на риски популярных способов хранения паролей. По его словам, запись в блокнот не является надежным решением, а хранение в электронных заметках сопряжено с серьезными рисками. Облачные сервисы также остаются уязвимыми при отсутствии настроенных прав доступа и двухфакторной аутентификации.