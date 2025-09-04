Ваш пароль взломают за секунды: какую ошибку нельзя допускать в интернете

Злоумышленники активно используют метод «грубой силы» (брутфорс) для взлома паролей, при котором специальные программы перебирают сотни тысяч комбинаций из словарей популярных паролей. Об этом в интервью RT сообщил преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Северин.
Эксперт предупредил, что простые пароли, такие как «123456» или имена родственников, подбираются злоумышленниками за считанные секунды.
Северин обратил внимание на риски популярных способов хранения паролей. По его словам, запись в блокнот не является надежным решением, а хранение в электронных заметках сопряжено с серьезными рисками. Облачные сервисы также остаются уязвимыми при отсутствии настроенных прав доступа и двухфакторной аутентификации.
Для обеспечения безопасности эксперт рекомендовал использовать специализированные менеджеры паролей. Эти программы хранят данные в зашифрованном виде под защитой мастер-пароля и генерируют сложные комбинации с использованием случайных чисел, что значительно повышает защищенность пользовательских данных.
