В небе над Хабаровском увидели «облачное цунами»

Огромное белое облако было видно из разных районов Хабаровска.

Источник: Аргументы и факты

Жители Хабаровска утром 4 сентября могли наблюдать уникальное погодное явление — огромное белое облако, напоминающее цунами, о чём они сообщали в социальных сетях.

Его было видно из разных районов города. Специалисты объясняют, что указанное явление связано с суперячейковой грозой.

При этом такие облака возникают утром или вечером только при сильном нагреве моря и тёплом влажном воздухе.

Напомним, в середине июля в небе над Москвой наблюдалось редкое природное явление — облака мамматусы. Они имеют характерную «мешковатую» форму. Появление этих облаков эксперты связали с аномальной жарой и частыми ливнями.