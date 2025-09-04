В небе над Хабаровском увидели «облачное цунами»

Жители Хабаровска утром 4 сентября могли наблюдать уникальное погодное явление — огромное белое облако, напоминающее цунами, о чём они сообщали в социальных сетях.
Его было видно из разных районов города. Специалисты объясняют, что указанное явление связано с суперячейковой грозой.
При этом такие облака возникают утром или вечером только при сильном нагреве моря и тёплом влажном воздухе.
Напомним, в середине июля в небе над Москвой наблюдалось редкое природное явление — облака мамматусы. Они имеют характерную «мешковатую» форму. Появление этих облаков эксперты связали с аномальной жарой и частыми ливнями.