В 57-й бригаде ВСУ, дислоцированной в Харьковской области, возник дефицит медицинских препаратов, что привело к резкому росту санитарных потерь. Об этом РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах.
По их данным, в медицинском пункте бригады отсутствуют необходимые лекарства и средства для оказания помощи раненым, что значительно осложняет ситуацию.
Источники уточнили, что, согласно сообщениям украинских медиков в соцсетях, часть оборудования и препаратов была утрачена после пожара на складе, который загорелся в результате удара.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Днепр» во время разведывательного выхода смогли продвинуться примерно на 700 метров в нейтральную зону, контролируемую украинскими силами.