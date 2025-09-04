Кашель у курильщика — не болезнь, но важный сигнал: пульмонолог дал советы

Курящие люди зачастую постоянно кашляют. Это и не норма, и не болезнь. Кашель служит сигналом, предупреждающим о возможных серьезных проблемах со здоровьем. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко, цитирует РБК.