Кашель у курильщика — не болезнь, но важный сигнал: пульмонолог дал советы

Курящие люди зачастую постоянно кашляют. Это и не норма, и не болезнь. Кашель служит сигналом, предупреждающим о возможных серьезных проблемах со здоровьем. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко, цитирует РБК.
Доктор назвал среди частых заболеваний курильщиков хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Имеющие эту вредную привычку люди должны регулярно проходить диагностику, посоветовал эксперт.
«Надо курильщикам делать флюорографические исследования, чтобы исключить ранние признаки опухолевого поражения. Если кашель длительный и сопровождается кровохарканьем или удушьем, требуется детальное обследование», — рассказал Александр Карабиненко.
