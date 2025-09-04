Эксперт Северин рассказал о паролях, которые аферисты подбирают за секунды

Мошенники часто применяют «грубый метод» в отношении россиян, чтобы получить доступ к их деньгам — брутфорс. В этом случае используют определенные программы, которые перебирают пароли из словарей популярных комбинаций. Об этом в четверг, 4 сентября, рассказал преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Северин.
— Если ваш пароль — 123456 или имя родственника, его подберут за считаные секунды, — подчеркнул эксперт.
Северин также назвал фишинг подвидом социальной инженерии, который может представлять не меньшую опасность. Так, аферисты рассылают письма от имени банков, в которых просят перейти по ссылке и ввести личные данные.
По словам эксперта, высокий риск кражи денег появляется из-за некоторых способов хранения паролей. Записывать их в блокнот — это не решение, а хранить в заметках — рискованно. Облачные сервисы также уязвимы, передает RT.
Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ сообщили, что аферисты придумали новый способ обмана россиян — они заставляют потенциальных жертв самостоятельно инициировать звонок на незнакомый номер.