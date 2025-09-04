Эксперт Северин рассказал о паролях, которые аферисты подбирают за секунды

Мошенники часто применяют «грубый метод» в отношении россиян, чтобы получить доступ к их деньгам — брутфорс. В этом случае используют определенные программы, которые перебирают пароли из словарей популярных комбинаций. Об этом в четверг, 4 сентября, рассказал преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Северин.