Прикамца будут судить за серию хищений из магазинов

В Лысьве завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 35-летнего мужчины. Его обвиняют в 24 хищениях из торговых точек, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

С января по июнь злоумышленник заходил в сетевые магазины Лысьвы, похищал продукты и средства личной гигиены, а затем скрывался. Общий размер причиненного материального ущерба превысил 44 тысяч рублей. Похищенными товарами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Правоохранители задержали предполагаемого виновника. Мужчину заключили под стражу.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.