Завершён ремонт асфальта на Димитрова в Новосибирске

Старое покрытие полностью заменили, бордюры и газон привели в порядок.
В Новосибирске успешно закончен ремонт асфальтового покрытия, специалисты обновили дорожное полотно на отрезке от Вокзальной магистрали до улицы Фрунзе, обеспечив комфортное и безопасное движение транспорта, о чём сообщила пресс-служба Мэрии Новосибирска.
В результате проведённых работ было обновлено дорожное полотно площадью 7,8 тысяч квадратных метров. Специалисты привели в порядок участок дороги протяжённостью 400 метров, обеспечив безопасное и комфортное движение транспорта.
До середины сентября на дороге поднимут колодцы и проект полностью будет закончен.