Завершён ремонт асфальта на Димитрова в Новосибирске

В Новосибирске успешно закончен ремонт асфальтового покрытия, специалисты обновили дорожное полотно на отрезке от Вокзальной магистрали до улицы Фрунзе, обеспечив комфортное и безопасное движение транспорта, о чём сообщила пресс-служба Мэрии Новосибирска.