Для омских школьников и студентов СУЗов проведут военные сборы

В Омской области в период с октября по июль 2025−2026 годов пройдут военные сборы для школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования.
Соответствующее постановление, подписанное губернатором Виталием Хоценко, опубликовано на портале правовой информации. Как сказано в документе, на сборы будут призваны школьники и студенты мужского пола. Мероприятия будет проходить в рамках образовательных программ. Продолжительность военных сборов — пять дней, равных 35 учебным часам.
За организацию будут отвечать региональные министерства образования, молодежной политики, здравоохранения, культуры, спорта и региональной безопасности, а также БУ «Центр патриотического воспитания» и Военный комиссариат Омской области.
Военные сборы будут проходить на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» и воинских частей.