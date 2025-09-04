Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для омских школьников и студентов СУЗов проведут военные сборы

Постановление об их проведении опубликовано на портале правовой информации.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области в период с октября по июль 2025−2026 годов пройдут военные сборы для школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования.

Соответствующее постановление, подписанное губернатором Виталием Хоценко, опубликовано на портале правовой информации. Как сказано в документе, на сборы будут призваны школьники и студенты мужского пола. Мероприятия будет проходить в рамках образовательных программ. Продолжительность военных сборов — пять дней, равных 35 учебным часам.

За организацию будут отвечать региональные министерства образования, молодежной политики, здравоохранения, культуры, спорта и региональной безопасности, а также БУ «Центр патриотического воспитания» и Военный комиссариат Омской области.

Военные сборы будут проходить на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» и воинских частей.