Для омских школьников и студентов СУЗов проведут военные сборы

Соответствующее постановление, подписанное губернатором Виталием Хоценко, опубликовано на портале правовой информации. Как сказано в документе, на сборы будут призваны школьники и студенты мужского пола. Мероприятия будет проходить в рамках образовательных программ. Продолжительность военных сборов — пять дней, равных 35 учебным часам.