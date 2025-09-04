Жители Хабаровска застали «облачное цунами»

Жители Хабаровска наблюдали за необычным природным явлением — «облачным цунами». Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в Telegram-канале Shot.
По словам местных жителей, посмотреть на странные облака можно было из разных частей города. Специалисты отметили, что подобное явление — это следствие интенсивной суперячейковой грозы со шкваловым воротом.
Такие облака образуются только при определенных условиях: когда море нагревается до высокой температуры, а воздух в районе восхода или захода солнца становится особенно теплым и влажным, добавили в публикации.
12 августа очевидцы также засняли несколько смерчей у берега Ладожского озера в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге из-за этого прошел сильный ливень, гремели грозы.
Над Черным морем в Туапсинском районе Краснодарского края также ранее образовался мощнейший смерч. Очевидцы заметили образовавшуюся воронку над поверхностью моря. При этом верхнюю часть смерча сильно исказил ветер. Из-за этого вертикальный вихрь стал горизонтальным, рассказали операторы видео с природным явлением.