Индекс благополучия детей вырос в Казахстане

«По результатам подведения итогов 2024 года в Казахстане зафиксирован устойчивый рост Индекса благополучия детей. Среднереспубликанское значение увеличилось на 2,5 пункта и составило 58,6 балла против 56,1 балла в 2023 году», — говорится в сообщении.
Восьми регионам удалось превысить среднереспубликанское значение. Лидером стала Актюбинская область с результатом 64,6 балла, что на 5,6 пункта выше прошлогоднего уровня. Высокие показатели сохраняют Павлодарская область (63,3) и Алматы, где прирост составил 6,9 пункта. Существенный рост также отмечен в Костанайской области (+6,4).
По данным минпросвета, Индекс включает 56 индикаторов по четырем направлениям: «Ребенок», «Семья и общество», «Государственная политика» и «Благосостояние страны». В расчет берутся 35 статистических и 21 опросный показатель, отражающие здоровье и развитие ребенка, семейное и социальное окружение, а также эффективность госполитики в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, экологии и инфраструктуры.