Индекс благополучия детей вырос в Казахстане

По данным минпросвета, Индекс включает 56 индикаторов по четырем направлениям: «Ребенок», «Семья и общество», «Государственная политика» и «Благосостояние страны». В расчет берутся 35 статистических и 21 опросный показатель, отражающие здоровье и развитие ребенка, семейное и социальное окружение, а также эффективность госполитики в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, экологии и инфраструктуры.