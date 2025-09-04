Директору соцзащиты Саянска присвоили почетное звание заслуженного работника

Сейчас под руководством Сергея Кривопалова трудится 170 человек. В 2023 году в учреждении организовали работу отдела по работе с участниками СВО и их семьями. Министр социального развития подчеркнул, что многолетний труд Сергея Анатольевича неоднократно отмечен наградами и поощрениями министерства.