Директору соцзащиты Саянска присвоили почетное звание заслуженного работника. Сергей Кривопалов работает с социальной защите населения Иркутской области уже 22,5 года. С 2006 года он руководит соцзащитой Саянска. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.
— Учреждение создало базу данных граждан, нуждающихся в социальной помощи. Вскоре была внедрена система, которая теперь включает более 12 800 получателей социальной поддержки, — уточнили в пресс-службе правительства.
Сейчас под руководством Сергея Кривопалова трудится 170 человек. В 2023 году в учреждении организовали работу отдела по работе с участниками СВО и их семьями. Министр социального развития подчеркнул, что многолетний труд Сергея Анатольевича неоднократно отмечен наградами и поощрениями министерства.