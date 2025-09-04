Один из трех: редкий Москвич-2142 «Иван Калита» выставили на продажу в России

В России выставили на продажу редкий автомобиль Москвич-2142 «Иван Калита» с мотором 2,0 4×4.
Москвич-2142 сохранился в единичных экземплярах, а версия «Иван Калита» считается редкостью. По словам владельца, его автомобиль — один из трех уцелевших.
Эта модификация отличается удлиненной колесной базой, измененным кузовом и увеличенным багажником. Предположительно, машина оснащена двигателем Renault мощностью 147 лошадиных сил. Стоимость, заявленная владельцем, составляет 4,8 миллиона рублей.
Выпуск модели был ограниченным — всего изготовили около 33 экземпляров. Сегодня такие автомобили можно увидеть лишь в музеях или частных собраниях, где они считаются редким раритетом финального периода АЗЛК, передает Rg.ru.
До этого в России продали первый автомобиль «Москвич 8». В компании отметили, что клиент приобрел машину с помощью трейд-ин, сдав свой автомобиль Hyundai Creta 2020 года выпуска.
Ранее компания «АвтоВАЗ» представила кроссовер Lada Azimut, базой для которого стала платформа Lada Vesta. Длина машины составит 4,416 метра, ширина — 1,838 метра, а высота — 1,607 метра.