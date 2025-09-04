Ричмонд
Хирурги Красноярска успешно прооперировали женщину с гигантской опухолью

В Красноярске хирурги БСМП имени Н.

В Красноярске хирурги БСМП имени Н. С. Карповича провели сложную операцию на 59-летней пациентке, у которой была обнаружена кистозная опухоль яичника, достигшая впечатляющих 60 см в диаметре.

Опухоль, известная как цистаденома, была диагностирована четыре года назад, однако на протяжении этого времени она продолжала расти, значительно ухудшая качество жизни женщины. В результате она не могла самостоятельно вставать и была вынуждена постоянно лежать на боку.

Команда врачей взялась за решение этой сложной задачи. В течение недели они удалили из организма пациентки 107 литров жидкости через дренаж, а затем, после стабилизации состояния, успешно удалили гигантскую опухоль.

«Подобные случаи крайне редки в медицинской практике. Сложность заключалась не только в размерах опухоли, но и в наличии сопутствующих заболеваний у пациентки, которые значительно увеличивали риски во время операции. Однако благодаря слаженной работе специалистов разных профилей мы смогли провести успешное вмешательство», — отметил Олег Ермошкин, заведующий гинекологическим отделением БСМП.

После операции женщину выписали домой для дальнейшего лечения и восстановления.