Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске трем трамваям временно поменяют схему движения

В предстоящие выходные на правобережье Красноярска изменятся схемы движения трамваев №№ 4, 6 и 7.

Это связано с ремонтом участка пути, сообщили в мэрии.

На время проведения работ эти трамваи будут ехать не по своему обычному маршруту, а с заездом в депо на улице 60 лет Октября, 122. Выезжать из него они будут по следующей схеме:

  • № 6: остановка «Трамвайное депо» — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Говорова — конечная «пос. Энергетиков», далее — по установленному маршруту;
  • №№ 4 и 7: остановка «Трамвайное депо» — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — конечная «КрасТЭЦ», далее — по стандартной схеме движения.

Изменения будут действовать в период с 22 часов 6 сентября до 14 часов 7 сентября.

После окончания работ движение трамваев будет восстановлено по привычным маршрутам.