В Красноярске трем трамваям временно поменяют схему движения

Это связано с ремонтом участка пути, сообщили в мэрии.
На время проведения работ эти трамваи будут ехать не по своему обычному маршруту, а с заездом в депо на улице 60 лет Октября, 122. Выезжать из него они будут по следующей схеме:
- № 6: остановка «Трамвайное депо» — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Говорова — конечная «пос. Энергетиков», далее — по установленному маршруту;
- №№ 4 и 7: остановка «Трамвайное депо» — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — конечная «КрасТЭЦ», далее — по стандартной схеме движения.
Изменения будут действовать в период с 22 часов 6 сентября до 14 часов 7 сентября.
После окончания работ движение трамваев будет восстановлено по привычным маршрутам.