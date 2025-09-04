На юге Челябинской области установилась 32-градусная жара, на севере — плюс 15

«На холодном фронте действующего в Уральском регионе циклона 4 сентября в районе Каспийского моря образуется новый циклон, который оживит и продлит жизнь малоподвижному циклону в Предуралье, но в то же время, став новым центром силы, уведет его (а с ним и осадки) на Оренбургскую, Челябинскую области», — говорят в Уральском УГМС.