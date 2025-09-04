Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Челябинской области установилась 32-градусная жара, на севере — плюс 15

На юге Челябинской области установилась 32-градусная жара, на севере — плюс 15, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 94% 755 мм рт. ст. +19°
Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в обзоре погоды за последние 24 часа, начиная с 8:00 3 сентября.

«В среду наблюдалась облачная погода. В большинстве районов прошли кратковременные дожди (от 0,1 до 4 мм), ночью утром местами установились туманы. Температура воздуха вчера днем была плюс 15−24, на юге — до 32 градусов, минувшей ночью плюс 12−19», — говорится в комментарии дежурного синоптика.

Днем в четверг будет облачно с прояснениями, местами прошумят кратковременные дожди, в горах — грозы. Ветер южной четверти, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха после обеда плюс 19−24, на юге — до 29 градусов.

Непосредственно в Челябинске сегодня небольшой дождь и плюс 22−24 градуса.

«На холодном фронте действующего в Уральском регионе циклона 4 сентября в районе Каспийского моря образуется новый циклон, который оживит и продлит жизнь малоподвижному циклону в Предуралье, но в то же время, став новым центром силы, уведет его (а с ним и осадки) на Оренбургскую, Челябинскую области», — говорят в Уральском УГМС.

В субботу, 6 сентября, регион накроют умеренные, на юге — сильные дожди.