На юге Челябинской области установилась 32-градусная жара, на севере — плюс 15

Об этом говорится в обзоре погоды за последние 24 часа, начиная с 8:00 3 сентября.
«В среду наблюдалась облачная погода. В большинстве районов прошли кратковременные дожди (от 0,1 до 4 мм), ночью утром местами установились туманы. Температура воздуха вчера днем была плюс 15−24, на юге — до 32 градусов, минувшей ночью плюс 12−19», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
Днем в четверг будет облачно с прояснениями, местами прошумят кратковременные дожди, в горах — грозы. Ветер южной четверти, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха после обеда плюс 19−24, на юге — до 29 градусов.
Непосредственно в Челябинске сегодня небольшой дождь и плюс 22−24 градуса.
«На холодном фронте действующего в Уральском регионе циклона 4 сентября в районе Каспийского моря образуется новый циклон, который оживит и продлит жизнь малоподвижному циклону в Предуралье, но в то же время, став новым центром силы, уведет его (а с ним и осадки) на Оренбургскую, Челябинскую области», — говорят в Уральском УГМС.
В субботу, 6 сентября, регион накроют умеренные, на юге — сильные дожди.