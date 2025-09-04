В Ростове обсудили меры по спасению зеленого фонда после нашествия златки

Глава города Александр Скрябин рассказал, что в Ростове под угрозой оказался ясень. Дело в паразите — изумрудной златке: невзрачный жук за два десятилетия оккупировал 12 регионов страны. Среди них — Москва, Подмосковье, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Тверская области, Краснодарский край.