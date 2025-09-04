Ричмонд
В Ростове обсудили меры по спасению зеленого фонда после нашествия златки

Ростов сохранит здоровые деревья и заменит погибающие ясени.

Источник: Комсомольская правда

Глава города Александр Скрябин рассказал, что в Ростове под угрозой оказался ясень. Дело в паразите — изумрудной златке: невзрачный жук за два десятилетия оккупировал 12 регионов страны. Среди них — Москва, Подмосковье, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Тверская области, Краснодарский край.

— Площадь, пораженная златкой, достигла уже почти 5,2 млн гектаров, — подчеркнул глава города.

Власти планируют сохранить здоровые деревья. А там, где спасти не удастся, поэтапно обновлять зеленый фонд, заменяя ясени на породы, устойчивые к прожорливому вредителю.

Напомним, что ранее о необходимости борьбы с этой напастью говорил на пресс-конференции 29 августа глава региона Юрий Слюсарь.