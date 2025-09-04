Детское ожирение в Новосибирске: рекордные 228 кг у школьника-подростка

228 килограмм весил 16-летний новосибирец, поступивший в Городской детский центра эндокринных и обменных нарушений.
Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило, что в регионе увеличивается число детей и подростков с ожирением и избыточным весом.
Значительный рост случаев диагностирования избыточного веса и ожирения у детей зафиксирован после снятия коронавирусных ограничений. Подросткам приходилось испытывать повышенный стресс и существенное снижение двигательной активности в период пандемии.
Специалисты Городского детского центра эндокринных и обменных нарушений Детской городской клинической больницы № 1 отмечают, что появление избыточного веса связано с неправильным питанием, сидячим образом жизни, психологическими проблемами и родительским примером.
Если оба родителя страдают от избыточного веса, вероятность появления аналогичной проблемы у их детей достигает 80%. Когда лишний вес присутствует только у одного из родителей, риск развития ожирения у ребёнка остаётся достаточно высоким — в пределах 40−50%.
Новосибирские специалисты приступили к тестированию новых лекарственных средств, направленных на регуляцию аппетита и коррекцию веса у подростков, достигших 12-летнего возраста.