«Устал от прессы»: Никита Ефремов рассказал о состоянии отца, вышедшего из тюрьмы

Поклонники российского актера Михаила Ефремова беспокоятся о его здоровье — многие задаются вопросом, сможет ли артист вновь сниматься в фильмах после длительного перерыва. Его сын Никита Ефремов в беседе с изданием «Документальное кино» рассказал о состоянии отца.
— Все хорошо. С его стороны есть просьба. Он устал от внимания прессы, поэтому без больших комментариев. Чувствует себя хорошо, готовится к работе потихоньку. Спасибо, — отметил актер.
Ефремов-младший относится к тюремному заключению отца спокойно. Недавно он снялся в сериале «Крутая перемена», где герой истории сталкивается с похожей ситуацией — его папа отбывает срок в колонии. В сентябре стартовал уже второй сезон проекта, добавили на портале.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона сильно пострадал в аварии, был госпитализирован, и на следующий день умер. Позднее стало известно, что Ефремов сел на руль пьяным.
После расследования и нескольких судебных процессов Ефремов был признан виновником ДТП. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Актер провел в тюрьме 4,5 года, и был выпущен по УДО.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов официально расторг брак с Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. Теперь бывшим супругам предстоит процесс раздела имущества.
Актер во время своего пребывания в тюрьме успел построить отношения с коллегой Дарьей Белоусовой. Артистка даже приезжала к нему в колонию на свидания, которые длились не один день, утверждают СМИ.