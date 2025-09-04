«Разрушила мечту»: Дана Борисова разругалась с дочерью и лишила ее работы

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова опубликовала переписку с отцом, в которой обвиняет мать в том, что та лишила ее работы из-за ссоры.
На опубликованных Аксеновой сообщениях можно увидеть, что Борисова якобы обратилась к известным телеканалам и попросила продюсеров не брать ее дочь на работу, хотя Полина неоднократно говорила, что мечтает быть корреспондентом на телевидении.
В разговоре со StarHit Аксенова отметила, что подобное поведение со стороны матери могло быть вызвано биполярным расстройством. Борисова в разговоре с журналом попросила не обращать внимания на публикации дочери, заявив, что они «немного поссорились».
— Из-за мелкого конфликта мама разрушила мою мечту. Я теперь никогда не смогу работать на телевидении. У нас обеих биполярное расстройство. Конечно, так может быть. Мы обпиваемся таблетками, но все равно случаются приступы, — призналась Полина в беседе с изданием.
Ранее стало известно, что Дана Борисова подарила дочери Полине на 18-летие пластическую операцию по подтяжке груди и липоскульптурировании тела. Она сообщила, что дочь долго уговаривала сделать ей такой необычный подарок на праздник. Позже девушка рассказала о самочувствии после пластики. Она призналась, что не знает, сколько точно продлилась операция. Полина предположила, что на все манипуляции ушло около шести часов.