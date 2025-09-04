«Разрушила мечту»: Дана Борисова разругалась с дочерью и лишила ее работы

Ранее стало известно, что Дана Борисова подарила дочери Полине на 18-летие пластическую операцию по подтяжке груди и липоскульптурировании тела. Она сообщила, что дочь долго уговаривала сделать ей такой необычный подарок на праздник. Позже девушка рассказала о самочувствии после пластики. Она призналась, что не знает, сколько точно продлилась операция. Полина предположила, что на все манипуляции ушло около шести часов.