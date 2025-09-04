Греф сообщил о технической стагнации экономики в России

В апреле-июне этого года российская экономика вошла в стадию «технической стагнации», ее охлаждение продолжается и сейчас. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф, выразив надежду, что Центробанк РФ не допустит перехода экономики в рецессию.
«Охлаждение продолжается… Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», — сказал он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, сейчас важно выйти из периода охлаждения экономики без стагнации, поскольку потом «заводить» экономику будет значительно сложнее.
Греф отметил, что Сбер уже много месяцев делится опасениями, говоря о том, что сейчас необходимо быть предельно внимательными и учитывать весь совокупный набор данных, вовремя корректируя политику.
«Будем надеяться, что ЦБ не допустит перехода в рецессию», — добавил он.
Как писал сайт KP.RU, по словам Грефа, для оживления экономики нужна ставка в 12% и ниже. По его мнению, снижение ключевой ставки хотя бы на 2 п.п. поможет не допустить дальнейшей стагнации кредитования.