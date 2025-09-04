В Прикамье открыт прием на бесплатные онлайн-курсы программирования

Как новички, так и продвинутые пользователи смогут узнать больше о робототехнике и искусственном интеллекте, познакомиться или углубить свои познания в Java, Python, C++, C#, 1С, SQL, Lua, JavaScript и других языках программирования. Предлагается выбрать из каталога один из 42 онлайн-курсов от 16 топовых вузов и ИТ-компаний. Каждый курс состоит из 4 модулей объемом не менее 36 академических часов. Записаться можно только на один курс. Курсы, пояснили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, рассчитаны на разные уровни подготовки: для начинающих — по разработке текстовых квестов и генераторов паролей, для продвинутых — по визуализации и анализу данных.