В Прикамье открыт прием на бесплатные онлайн-курсы программирования

Учащиеся 8−11-х классов, а также студенты колледжей и техникумов, обучающиеся по ИТ-специальностям, могут бесплатно выучить языки программирования по федеральной образовательной программе «Код будущего».
Как новички, так и продвинутые пользователи смогут узнать больше о робототехнике и искусственном интеллекте, познакомиться или углубить свои познания в Java, Python, C++, C#, 1С, SQL, Lua, JavaScript и других языках программирования. Предлагается выбрать из каталога один из 42 онлайн-курсов от 16 топовых вузов и ИТ-компаний. Каждый курс состоит из 4 модулей объемом не менее 36 академических часов. Записаться можно только на один курс. Курсы, пояснили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, рассчитаны на разные уровни подготовки: для начинающих — по разработке текстовых квестов и генераторов паролей, для продвинутых — по визуализации и анализу данных.
Обучение проводится как в онлайн-, так и в офлайн-формате. В Пермском крае доступно более 20 офлайн-точек в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Яйве и других населенных пунктах. Список классов для очных занятий можно посмотреть на интерактивной карте на Госуслугах.
Подать заявление нужно через Госуслуги. Это может сделать школьник или студент колледжа либо его родитель или другой законный представитель. Затем надо будет пройти вступительное испытание и заключить договор с образовательной организацией на бесплатное обучение. Это необходимо сделать в течение 10 рабочих дней со дня получения письма с инструкцией и ссылкой на платформу.
Успешно сдав итоговые экзамены, школьники и студенты колледжей получат не только сертификат об окончании курса, но и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ряд вузов.