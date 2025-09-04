В Сети появились кадры отражения атаки ударных дронов ВСУ под Запорожьем

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором запечатлено, как российские военные перехватывают и глушат сигнала украинских ударных БПЛА из подразделения Мадьяра.
На кадрах показана работа роты РЭБ 74 мотострелкового полка 58 Армии на ореховском направлении в Запорожской области.
«Так называемая “линия дронов” Мадьяра ежедневно несет ощутимые потери, а упавший беспилотники врага после “доработки” парни возвращают домой с салютом в точке прилета», — говорится в сообщении.
Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры поражения высотных беспилотников ВСУ. В ходе боевой работы были сбиты дрон «Фурия», RQ-35 Heidrun, «Лелека», «Мара» и «Гор», а также разведчик-корректировщик высокоточного оружия «Валькирия» и дрон-камикадзе Vector.