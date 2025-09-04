Ричмонд
Запреты на посещение лесов введены в пяти районах Беларуси

Посещение лесных массивов в республике ограничено в связи со сложной пожарной обстановкой и риска природных возгораний.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Районов Беларуси со строгими запретами на посещение лесов стало больше, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты министерства лесного хозяйства республики.

Несколько дней назад районов с запретами было только два — Слуцкий и Столбцовский в Минской области, теперь к ним присоединились еще три — Ивановский, Пинский и Столинский Брестской области. Во всех этих регионах зафиксирован четвертый класс пожарной опасности, то есть там повышен риск лесных пожаров.

Остальная территория республики, кроме трех районов Витебской области (Верхнедвинский, Городокский и Россонский), окрашена на карте ведомства желтым цветом. Это означает, что там введены ограничения на посещение лесных угодий также из-за риска лесных пожаров.

В период ограничений запрещено разжигать костры в лесах, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах.

Нарушителям запретов грозит штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).