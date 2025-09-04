Запреты на посещение лесов введены в пяти районах Беларуси

Несколько дней назад районов с запретами было только два — Слуцкий и Столбцовский в Минской области, теперь к ним присоединились еще три — Ивановский, Пинский и Столинский Брестской области. Во всех этих регионах зафиксирован четвертый класс пожарной опасности, то есть там повышен риск лесных пожаров.