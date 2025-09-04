Ричмонд
Захарова на китайском языке пожелала благополучия соотечественникам в КНР

Захарова сообщила, что в Китае на постоянной основе проживают 23 тысячи россиян.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась на русском и китайском языках к соотечественникам, проживающим в КНР, и пожелала благополучия их детям.

«Детям и потомкам наших соотечественников я желаю благополучия и всего самого наилучшего», — сказала она на брифинге на полях Восточного экономического форума.

Сначала Захарова произнесла эти слова на русском языке, а затем повторила их на китайском. Так официальный представитель ведомства отреагировала на просьбу журналистов обратиться к обучающимся в КНР детям соотечественников.

Она также сообщила, что в Китае на постоянной основе проживают 23 тысячи россиян.

Напомним, с 15 сентября КНР вводит на год пробный безвизовый режим для россиян. Мария Захарова проинформировала, что Россия работает над ответной отменой виз для граждан Китая, посещающих РФ.

