Средний размер пенсии в Башкирии достиг 22 845 рублей

Башкирия в минувшем июле расположилась на седьмой позиции в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по размеру пенсионных выплат. Такие данные предоставил Социальный фонд России.
Средний размер пенсии в регионе в позапрошлом месяце составил 22 845 рублей, что немного превышает средний показатель по ПФО (22 664 рубля).
Лидером среди регионов Приволжского округа стал Пермский край, где средняя пенсия достигла 23 617 рублей. В тройку лидеров также вошли Удмуртия (23 361 рубль) и Нижегородская область (23 247 рублей). Замыкает список регионов ПФО Марий Эл с наименьшим показателем — 21 194 рубля.
Средний размер пенсий по России составил 23 457 рублей. Наибольший разброс значений наблюдается между Дагестаном (17 436 рублей) и Чукотским автономным округом (38 711 рублей).