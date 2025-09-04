Академик РАН рассказал, симптомом какого заболевания может стать кашель курильщика

Списывать опасные симптомы на обычный кашель курильщика в 50—60 лет нельзя. Об этом россиян предупредил академик РАН, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
По его словам, термина «кашель курильщика» в медицине нет — это, скорее, относится к проявлению хронического воспаления. Авдеев добавил, что на данный момент около 10 миллионов жителей России страдают от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), однако не догадываются об этом.
Отчасти это происходит из-за того, что люди списывают свои симптомы на возраст и последствия курения.
— Например, человек, который курит и работает на вредном производстве, начинает кашлять. Он списывает это на обычный кашель курильщика, хотя такого понятия в медицине не существует. На самом деле это уже проявление хронического воспаления. Или он начинает задыхаться при ходьбе, — цитирует эксперта «Лента.ru».
Россияне, достигшие 40-летнего возраста и имеющие стаж курения, должны пройти тестирование на ХОБЛ. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, чем опасно это заболевание, какие у него симптомы и можно ли его вылечить.