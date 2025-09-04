Ричмонд
«Был веселым и общительным»: сестра погибшего в США омича рассказала о последнем разговоре

Сестра погибшего на фестивале в США омича вспомнила о последнем разговоре.

Источник: Комсомольская правда

Сестра погибшего на фестивале Burning Man в США Вадима Круглова рассказала о последнем разговоре с ним.

Напомним, о гибели 37-летнего уроженца Омска стало известно вчера. Гибель омича, несколько лет назад уехавшего в США, подтвердили местные власти. Основная версия — убийство. Между тем сестра Круглова Ольга Лиер говорит, что Вадим был неконфликтным, общительным человеком.

«Он был очень активным, общительным, веселым и целеустремленным. Вадим любил жизнь. У него она была очень насыщенной. Путешествовал, у него много друзей и знакомых», — цитирует слова Ольги NGS55.

Также сестра вспомнила свой последний разговор с Кругловым, они общались непосредственно перед поездкой на фестиваль. Обсуждали «луки» и ничто не предвещало беды. Позже Вадим перестал выходить на связь.

Сейчас родственники и друзья изыскивают возможности, чтобы транспортировать тело омича на родину.