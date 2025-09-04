«Был веселым и общительным»: сестра погибшего в США омича рассказала о последнем разговоре

Сестра погибшего на фестивале Burning Man в США Вадима Круглова рассказала о последнем разговоре с ним.
Напомним, о гибели 37-летнего уроженца Омска стало известно вчера. Гибель омича, несколько лет назад уехавшего в США, подтвердили местные власти. Основная версия — убийство. Между тем сестра Круглова Ольга Лиер говорит, что Вадим был неконфликтным, общительным человеком.
«Он был очень активным, общительным, веселым и целеустремленным. Вадим любил жизнь. У него она была очень насыщенной. Путешествовал, у него много друзей и знакомых», — цитирует слова Ольги NGS55.
Также сестра вспомнила свой последний разговор с Кругловым, они общались непосредственно перед поездкой на фестиваль. Обсуждали «луки» и ничто не предвещало беды. Позже Вадим перестал выходить на связь.
Сейчас родственники и друзья изыскивают возможности, чтобы транспортировать тело омича на родину.