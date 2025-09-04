Лучшим пожарным Красноярского края стал Иван Живаев

В краевой пожарной охране определили лучшего по профессии. За звание боролись 30 человек. Участники отвечали на вопросы о нормативах, пожарной спецтехнике, оказании первой помощи, а также решали задачи. Практическая часть задания состояла из четырех этапов. Нужно было оказать первую помощь и передать пострадавшего медикам, пробежать, подтянуться и показать свою силу.
Третий этап требовал ловкости и точности: пожарные закрепляли веревку за конструкцию, сматывали ее, а затем правильно сворачивали два пожарных рукава в двойную скатку.
Завершающим этапом стало боевое развертывание. Сотрудники взбирались по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа. Внутри огнеборцы подавали пожарный ствол, имитируя тушение условного очага возгорания.
В итоге лучшим пожарным «Противопожарной охраны Красноярского края» стал Иван Живаев из села Георгиевка Канского муниципального округа.